اختيار أبيدجان مقرا للمكتب الإقليمي الإفريقي لصندوق المناخ الأخضر

أعلنت وزارة البيئة والانتقال البيئي في كوت ديفوار، عن اختيار أبيدجان العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، لاستضافة المكتب الإقليمي الإفريقي لصندوق المناخ الأخضر.

وأكدت الجهات الإيفوارية المعنية - حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيفوارية - أن اختيار أبيدجان يعكس حيوية اقتصاد البلاد، إلى جانب التزامه بمكافحة آثار التغير المناخي، كما يؤكد مكانة كوت ديفوار كفاعل رئيسي في العمل المناخي على مستوى القارة الإفريقية.

ويهدف الصندوق، من خلال إنشاء هذا المكتب الإقليمي، إلى تعزيز تنسيق مشاريعه، وتحسين الدعم الفني للدول، وتسهيل حصولها على التمويلات المخصصة لمواجهة التغير المناخي.

ومن المتوقع أن يساهم افتتاح هذا المكتب في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة، من بينها خلق فرص عمل وتطوير خبرات محلية في مجال تمويل المناخ.

كما ستدعم هذه الخطوة تنفيذ مبادرات في قطاعات حيوية، مثل الزراعة المستدامة، والطاقات المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وسيشرف مكتب أبيدجان على أنشطة الصندوق في غرب إفريقيا ووسطها، إضافة إلى جزء من شمال القارة.



