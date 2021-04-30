الأطباء تخاطب الصحة لتعديل قرارها بتكليف 50% من الأطباء في 3 تخصصات فقط

خاطبت نقابة الأطباء وزارة الصحة بشأن الأعداد المطلوبة للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية من دفعة مارس 2019 وما تضمنه من تكليف 50 % من الأطباء فى تخصصات طب الأسرة و التخدير والطوارىء، و50% منهم فى باقى التخصصات.

وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم، أن هذا الأمر يعني أن تتحمل تلك الدفعة مسئولية تراكم العجز الذى حدث فى السنوات الماضية، لذلك أرسلت نقابة الأطباء خطاب الى وزيرة الصحة تبدى فيه رأيها فى القرار وتوضح سلبياته والمطالبة بتعديله.

وأكد أمين عام نقابة الأطباء أسامة عبد الحى، أنه تم إرسال نسخ من هذه المخاطبة إلى لجنتى الصحة بمجلسى النواب والشيوخ

وجاءت المخاطبة كالتالى:" تابعت النقابة مع أطباء تكليف دفعة مارس ۲۰۱۹ إعلان وزارة الصحة عن التخصصات المطلوبة وتبين أن 50% منها طب أسرة وتخدير وطب طواری و 50% باقی التخصصات .

وأضافت :" مع تفهمنا الشديد وتقديرنا لاحتياجات الوزارة وخطتها لإعداد كوادر من أطباء طب الأسرة على مستوى عالي والتأهيل للمراحل القادمة من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وتفهمنا أيضأ للنقص الشديد في تخصصات التخدير وطب الطواريء، فإننا نأمل أن يكون تعويض هذا النقص تدريجيا وبدلا من توجيه 50% من الدفعة للتخصصات الثلاث أن يتم الإكتفاء بنسبة ۲۰% من الدفعة وذلك للأسباب الآتية:

أولا : أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل مقسم على مراحل تصل إلى 15 سنة من بدايته ولن يحتاج لهذه الأعداد مرة واحدة.

ثانيا : أن لا يؤدی سرعة سد العجز في التخصصات الثلاث الى إحداث عجز في باقي التخصصات على المدى البعيد ومن المعروف ضرورة ضخ أعداد متوازنة إلى كل التخصصات سنويا حفاظا على سير العمل في جميع التخصصات والمستويات المختلفة من المتدربين.

ثالثا : أن لا تتحمل الدفعة الحالية مسئولية تراكم العجز على مدى السنوات الماضية.

رابعا : أن يتم وضع نظام الحوافز والامتيازات للأطباء المتقدمين لهذه التخصصات الثلاث لتشجيعهم وخلق عوامل جذب لها بدلاً من فرضها على جموع الأطباء.