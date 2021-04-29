نافالني يشبه بوتين بـ الإمبراطور العاري

سخر المعارض الروسي أليكسي نافالني، من الرئيس فلاديمير بوتين، ووصفه بأنه "إمبراطور" بلا ملابس، وذلك خلال مثوله أمام محكمة اليوم الخميس.

ونقلت قناة مستقلة على الإنترنت عن نافالني القول للمحكمة، عبر دائرة تليفزيونية، "الإمبراطور العاري يريد أن يحكم حتى النهاية، إنه يتشبث بالسلطة".

وحذر من أنه إذا استمر بوتين في الحكم، فإنه سيتم سرقة عقد آخر يضاف إلى "عقد قد ضاع بالفعل".

ويقصد نافالني بذلك قصة "ملابس الإمبراطور الجديدة"، التي تدور حول ملك يقنعه خياطان بأن يصنعا له زيا خفيا لا يراه من لا يصلح لمنصبه أو الأحمق وعديم الكفاءة. وعندما يخرج الملك أمام رعيته بملابسه الجديدة، لا يتجرأ أحد على قول أنه لا يرى أي ملابس على الملك، باستثناء طفل يصرخ "لكنه لا يرتدي أي ملابس على الإطلاق!".

وقال نافالني عن بوتين: "أود أن أقول، يا محكمتي العزيزة، إن إمبراطوركم عارٍ. ولا يوجد حتى صبي صغير يصرخ بالقول إن الإمبراطور عارٍ".

وقال نافالني إن 20 عاما من القيادة التي لا تتمتع بالكفاءة تؤدي إلى هذه النتيجة: "تاج فوق الأذنين. أطنان من الأكاذيب على شاشات التليفزيون. وهناك بالطبع ثروات شخصية ضخمة".