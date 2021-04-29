إحالة 9 موظفين للتحقيق بسبب تقصيرهم في العمل بالمنيا

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كلف العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، نواب رئيس مجلس المدينة، بمتابعة سير العمل بالوحدات القروية والأحياء والإدارات الخدمية بمركز ومدينة المنيا، للوقوف على جودة العمل وأداء الخدمة للمواطنين فى الوقت المحدد لها للتيسير عليهم، وكذلك متابعة الإجراءات الاحترازية ومدي الالتزام بها.

وأحال الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المدينة، 9 موظفين بالبرجاية بالوحدة المحلية للقرية ومكتب التموين بالقرية للتحقيق لتقصيرهم فى العمل، خلال حملة للتفتيش الإدارى والانضباط البرجاية بيانها كالتالى غياب بدون إذن وانقطاع عن العمل وترك العمل لعدد من الموظفين.

وأكد رئيس مدينة المنيا بتكثيف الحملات التنفيذية على الوحدات المحلية والأحياء والإدارات الخدمية، وعدم السماح بأى نوع من التقصير وإحالة المقصرين للتحقيق للتأكيد على الانضباط فى العمل لتقديم خدمة متميزة للمواطن.