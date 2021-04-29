تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في التشكيل الأفضل للدوري الإنجليزي بلعبة "فيفا 2021".

ويعد صلاح اللاعب الوحيد من ليفربول المتواجد في التشكيل الأفضل للبريميرليج للموسم الحالي في فيفا 2021.

وشمل تشكيل فيفا المثالي للدوري الإنجليزي 15 لاعبا بواقع 5 لاعبين من مانشستر سيتي، وثلاثي من مانشستر يونايتد، وثنائي من ليستر سيتي، وثنائي من توتنهام، لاعب من ليفربول وآخر من تشيلسي ومثله من وست هام.

وشهد التشكيل 15 لاعبا بمختلف المراكز وهم:

مانشستر سيتي: إيدرسون - روبن دياز – جواو كانسيلو – كيفين دي بروين – إلكاي جوندوجان

توتنهام: سون هيونج مين – هاري كين

ليستر سيتي: ويسلي فوفانا – جيمي فاردي

ليفربول: محمد صلاح

مانشستر يونايتد: لوك شو – ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديز

تشيلسي: ماسون ماونت

وست هام: توماس سوتشيك