سلطت الحلقة السادسة عشر من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، على مساعدة الأخرين، حيث قدم البرنامج موقفًا تمثيليًا لرجل يطلب من شاب يقدم برنامج مسابقات بجوائز نقدية أن يساعده في علاج ابنته، قائلًا: «عندها 40 يوم ومحتاجة تتنقل لحضانة خاصة»، ليستجيب الشاب له ويشركه في المسابقة التي يقدمها والتي تقوم على إجابة عدة أسئلة والفوز بهدية نقدية.

وسأل الشاب الرجل: «ماهي عاصمة فرنسا؟»، ليرد الرجل: «معلوماتي ضعيفة أوي» ليقوم المارة بتلقينه الإجابة في أذنه ليساعدوه في الفوز، ليرفض الشاب إجابة المارة ويعلن خسارة الرجل.

وتعاطف المارة مع الرجل، لتقول إحدى المواطنات: «كأني أنا اللي جاوبته أديله الجايزة»، ويرد آخر: «أديهاله في إيه»، ليرد الشاب «هو أنت تعرف الجايزة أد إيه»، فيعقب المواطن: «إيه يعني مش مهم مليون جنيه.. مفيش أربح من التجارة مع ربنا».

وقال أحد المارة إنه غير نادم على إعطاء الجائزة النقدية للرجل، معقبًا: «الراجل شكله تعبان، ولو أنت ساعدت أي حد تعبان أو عنده مشكلة حتى لو متعرفوش هيتردلك في يوم تاني»، لترد أخرى: «أنا اتبرعتلك بالجايزة.. لو في حاجة أقدر أعملها هكلم حضرتك أكيد».

وتابع أحد المواطنين: «الراجل في زنقة لو مكناش نعمل خير في الأيام المفترجة دي هنعمله أمته»، ليعقب آخر: «من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة».

