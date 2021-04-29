جوارديولا: أتمنى بقاء ميسي في برشلونة

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن أمنيته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة.

وتحدث جوارديولا مع قناة «Tv3» الإسبانية، قائلًا:" أتمنى أن ينهي ميسي مسيرته في برشلونة، فهو لن يجد مكانًا أفضل منه".

وأضاف:" الشئ الوحيد الذي يجب القيام به هو العودة إلى الأصول التي تجعل هذا النادي «برشلونة» مميزًا".

وأثار ميسي العديد من التكهنات حول مستقبله بعد رغبته في الرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وسط اهتمام من جانب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بالتعاقد مع الساحر الأرجنتيني.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يعلن بعد الساحر الأرجنتيني موقفه سواء من الرحيل او البقاء بقلعة كامب نو.