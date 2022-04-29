هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية أوقفت مؤقتا هجومها شرقي البلاد

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قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن القوات الروسية أوقفت ليلا، وبشكل مؤقت، هجومها البري في شرق أوكرانيا.

وذكرت هيئة الأركان في أحدث تقاريرها بشأن الوضع الميداني: "لم ينفذ (العدو) أي عمليات هجومية في اتجاه إيزيوم"، مشيرة إلى أن أنشطة القوات الروسية تقتصر على الاستطلاع ونيران المدفعية.

وركزت القوات الروسية هجماتها خلال الأيام الأخيرة على المنطقة المحيطة ببلدة إيزيوم في خاركيف.

وفي جنوب أوكرانيا، يبدو أن الهدف الرئيسي للقوات الروسية هو محاصرة القوت الأوكرانية في إقليم دونباس.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن الوضع في مناطق أخرى على طول خط المواجهة لا يزال هادئ نسبيا، ولكنها أفادت بوقوع إطلاق نيران للمدفعية الروسية بالقرب من مدينة دونيتسك مع توقف محاولات اقتحام المدينة.

وفي سياق متصل، ذكرت أجهزة الاستخبارات البريطانية أن المقاومة الشديدة للقوات الأوكرانية أعاقت تقدم القوات الروسية في إقليم دونباس.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة على موقع "تويتر" إن "المكاسب الروسية على الأراضي محدودة وتحققت بتكلفة كبيرة للقوات الروسية".

وأكد الجيش الروسي اليوم الجمعة أنه شن هجوما على كييف أمس الخميس أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعاصمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة أصابت مبان مصانع شركة أرتيم الأوكرانية لتصنيع الصواريخ، دون أن يحدد التوقيت.

ونوهت السلطات الأوكرانية إلى أن الهجوم الروسي قد أصاب مبنا سكنيا في كييف.

وفي هذا الصدد، قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو اليوم الجمعة إنه تم انتشال جثة من تحت أنقاض المبنى المنهار، فضلا عن إصابة 10 أشخاص.