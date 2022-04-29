الكرملين: القرار بشأن مشاركة بوتين في قمة العشرين بإندونيسيا لم يتخذ بعد

أكد الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة من نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في نوفمبر، لكن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد.

ووفقا لموقع «روسيا اليوم»، مساء اليوم الجمعة، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، إلى أن المكالمة الهاتفية التي جرت أمس بين بوتين وويدودو كانت إيجابية إلى حد كبير، مضيفا أن الرئيس الروسي تمنى لإندونيسيا النجاح في ترؤس الدورة الحالية من مجموعة العشرين.

وتابع ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم المشاركة في القمة القادمة أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد، مضيفا: «في الواقع شكر الرئيس بوتين السيد ويدودو على دعوته الكريمة للمشاركة في القمة، وستستعد لروسيا لها وستفعل كل ما بوسعها كي تكون الرئاسة الإندونيسية ناجحة».

وردا على سؤال عن إمكانية عقد اجتماع على هامش قمة G20 المزمع عقدها في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر، قال المتحدث إنه من السابق لأوانه التحدث عن الخيارات المحتملة، متعهدا بإطلاع الرأي العام على أي قرارات ستأتي في هذا السياق.

وكان الرئيس الإندونيسي قد أكد في وقت سابق من اليوم، أنه دعا بوتين لحضور قمة G20 في بالي، وذلك بعد الضغط الغربي المكثف الرامي إلى إقصاء موسكو عن هذا الاجتماع ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.