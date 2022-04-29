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الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين إلى الفضاء

الصين تطلق قمرين صناعيين
الصين تطلق قمرين صناعيين
أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 10:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 10:25 ص

أعلنت الصين اليوم الجمعة إطلاق قمرين صناعيين بنجاح إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق القمرين، سيوي 01 و02، على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارتش-2 سي ودخلا إلى المدار المخطط لهما.
وسيوفر القمران الصناعيان الخدمات التجارية لبيانات الاستشعار عن بعد للصناعات بما فيها المسح ورسم الخرائط وحماية البيئة، بالإضافة إلى الأمن الحضري والتنمية الرقمية الريفية.
يشار إلى أن هذه هي المهمة رقم 417 لسلسلة الصواريخ الحاملة طراز لونغ مارتش.

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