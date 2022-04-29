 بريطانيا: القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة بسبب المقاومة الأوكرانية القوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا: القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة بسبب المقاومة الأوكرانية القوية

وكالات:
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 10:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 10:39 ص

قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة، إن معركة دونباس لا تزال هي محور التركيز الاستراتيجي لروسيا في حرب أوكرانيا من أجل تحقيق هدفها المعلن بتأمين السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وأضافت الوزارة على تويتر: "في المنطقتين اتسم القتال بأنه محتدم بشكل خاص حول ليسيتشانسك وسفرودونتسك مع محاولة للتقدم جنوباً من إزيوم صوب سلوفيانسك"، حسبما نقلت رويترز.

وأشارت الوزارة في إفادة دورية إلى أن مكاسب روسيا على الأرض محدودة، وكلّفت القوات الروسية خسائر كبيرة بسبب المقاومة الأوكرانية القوية.

ولم يتسنَّ لرويترز التحقق بعد من التقرير.

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