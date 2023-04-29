تفاصيل اجتماع نقابة المحامين مع مجالس النقابات الفرعية بشأن الفاتورة الإلكترونية

أصدرت النقابة العامة للمحامين بيانا بشأن تفاصيل، اجتماع مجلس النقابة أمس الجمعة، مع نقباء الفرعيات بمحافظة الإسكندرية؛ للنظر في جدول الأعمال المطروح، والذي جاء على رأسه موضوع التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

وقالت النقابة فى بيان لها اليوم، إنه بعد استعراض ما تم من إجراءات بمعرفة اللجنة، وأعضاء مجلس النقابة العامة مع مصلحة الضرائب، ووزارة المالية، انتهى الاجتماع إلى التأكيد على الآتي:

أولًا: بشأن الفاتورة الإلكترونية:

1 ـ المحامون المتعاملون مع أفراد غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وموعد 30/ 4/ 2023 غير ملزم للمحامين.

2ـ المحامون العاملون بمكاتب المحامين غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية أيضًا.

3 ـ المكاتب التي سجلت بإرادتها في نظام الفاتورة، والمحامين العاملين بالمكاتب التي سجلت غير ملزمين بالتسجيل في نظام الفاتورة.

4 ـ الفئات الواردة بالمادة (9) من قانون المحاماة، وهم العاملين بشركات المساهمة، والبنوك الخاصة، والجمعيات، والإدارات القانونية، غير ملزمين بالتسجيل.

5 ـ حال قيام المحامي بإنشاء أو تسجيل شركة، أو غيرها لدى السجل التجاري، أو القيام بأي عمل من أعمال المحاماة، غير ملزم بالتسجيل.

6 ـ اللجنة لا زالت قائمة ومستمرة في عملها للوصول إلى حسم جميع المشكلات الضريبية.

7 ـ حال تجاوز أي موظف من أي جهة ضريبية، بمباشرة أية أعمال بالمخالفة لما ورد سابقًا، يرجى إخطار النقابة الفرعية لاتخاذ اللازم وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع السيد وزير المالية.

ثانيًا: تشكيل لجنة من النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث الآتي:

1 ـ المسائل المثارة بشأن الرسوم القضائية التي تفرض بالمخالفة للقانون، حسبما تم الاتفاق عليه ما بين وزير العدل، و النقيب العام.

2 ـ لجنة لدراسة زيادة فئات المعاش في ضوء تقريري الخبيرين الإكتواريين بعد العرض على الجمعية العمومية.

3 ـ لجنة لدراسة تمويل صندوق الأمراض المزمنة والسرطانية، والكبد، والقلب المفتوح..، ودعمها بخلاف الدعم المقدم من النقابة العامة، طبقًا لما تنتهي إليه اللجنة.

وأهابت النقابة العامة والنقباء الفرعيين بعدم الإنسياق وراء أية أقوال مرسلة أو شائعات تقوض عمل اللجنة أو مجلس النقابة العامة في شأن ما سلف.

وبحسب البيان، انتهى الحضور من النقباء الفرعيين إلى دعم مجلس النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً في شأن الأعباء الملقاة على عاتقهم في كافة ما يواجه مهنة ورسالة المحاماة،

وتعهد مجلس النقابة العامة بإعلام الجمعية العمومية للمحامين بكافة المستجدات في أي شأن مما سبق.