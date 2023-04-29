 بدعوة من الرياض.. وزير الخارجية الإيراني: سأزور السعودية قريبا - بوابة الشروق
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بدعوة من الرياض.. وزير الخارجية الإيراني: سأزور السعودية قريبا

إيران والسعودية
إيران والسعودية
أحمد علاء
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 1:24 م | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 1:24 م

أفاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأنه سيجري قريبا زيارة إلى المملكة العربية السعودية.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن عبد اللهيان قوله إنه تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لزيارة المملكة، لافتا إلى أنه سيعمل على تلبيتها.

تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدا ترحيبه بدعوة نظيره السعودي.

وبينما كشف عبد اللهيان عن قرب إعادة فتح السفارتين في طهران والرياض، خلال أيام، أكد أن عودة العلاقات بين البلدين ستكون مفيدة للمنطقة بأسرها.

وكان بيان مشترك من إيران والسعودية قد صدر في مارس الماضي برعاية صينية، أعلن فيه البلدان الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

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