ينتظر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحديد موقفه من البقاء أو الرحيل عن صفوف الأحمر في الصيف القادم، وذلك بعد تمديد عقده مع النادي لموسمين إضافيين في الأيام الماضية.

وأنهت إدارة التعاقدات في النادي الأهلي ملف تمديد عقد محمود كهربا لموسمين جديدين، لتصبح نهاية عقد اللاعب مع الأحمر بعد 3 مواسم، وتحديدًا في صيف عام 2026، إذ يتبقى في عقده القديم موسم آخر.

وقام الأهلي بزيادة الراتب السنوي للاعب، مع حصوله على مقدم عقد ضخم، وهو ما سيساعده على دفع الغرامة المالية لصالح الزمالك، وإنهاء ملف تهديد مسيرته وإيقافه مُجددًا من المشاركة لعدة أشهر في المباريات.

وعلى الرغم من تمديد عقد كهربا إلا أن إدارة الأهلي تبدي ترحيبًا مبدئيًا برحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك حال وصول أي عرض أجنبي للحصول على خدمات مهاجم الفريق، يتضمن مقابلًا ماديًا كبيرًا، خاصةً إن كان بعملة الدولار أو اليورو.

وتعول إدارة الأهلي على إمكانية رحيل كهربا هو الاهتمام الأولي من عدة أندية خليجية بالتعاقد مع اللاعب في الفترة القادمة، في ظل تألقه اللافت للنظر في المرحلة الماضية مع الأحمر.

وتعتبر إدارة الأهلي السماح لمحمود كهربا بخوض تجربة احترافية جديدة في الموسم القادم، بمثابة حل للأزمة المالية في النادي خصوصًا المتعلقة بالعملات الأجنبية، كما سيعد ذلك حلًا آخرًا لأزمة اللاعب مع الزمالك، وإمكانية استرداده جزءً كبيرًا مما دفعه من جيبه الخاص لصالح الأبيض، حسب ما سيتقاضاه من راتب ضخم مع فريقه الجديد.

وفي نفس السياق، أكدت إدارة الأهلي تمسكها بخدمات اللاعب واستمراره في الموسم الجديد مع الفريق، حال عدم وصول أي عرض يليق برغبات النادي وكهربا نفسه.

وكان كهربا قد انضم لصفوف الأهلي في شتاء عام 2020، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وتُوج كهربا البالغ من العمر 29 عامًا بعدة بطولات مع الأهلي، هي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر مرتين لكلا منهما، بجانب الدوري العام والسوبر الإفريقي، وبرونزية كأس العالم للأندية.