سفينة إنقاذ ألمانية تنقذ 47 مهاجرا من قارب مكتظ يواجه مشكلات

أنقذت سفينة خاصة صغيرة تديرها منظمة إنسانية ألمانية 47 مهاجرا من قارب يواجه مشكلات في البحر المتوسط، من بينهم سيدة حامل وعدد من الأطفال.



وقال طاقم السفينة "نادير" التي تنتمي إلى منظمة "ريسك شيب" ومقرها هامبورج إن القارب المتهالك وغير الصالح للإبحار كان يمكن أن يغرق عندما تم رصده يوم الجمعة.



وسمحت السلطات الإيطالية للسفينة "نادير" بالرسو في ميناء في جزيرة لامبيدوسا، التي تقع بين صقلية وشمال أفريقيا والتي عادة ما ينقل إليها المهاجرون الذين يتم إنقاذهم من البحر.



وكان طاقم السفينة "نادير" قد قدم مساعدات طارئة لـ54 شخصا على قارب خشبي جرفته المياه في الليلة السابقة. ورافقت "نادير" القارب لعدة ساعات قبل أن ينقلهم خفر السواحل الإيطالي على متن سفينة تابعة له وتتجه إلى لامبيدوسا.



وتحدثت كات سبانجيهل المتحدثة باسم منظمة "ريسك شيب" بشأن عملية الإنقاذ الأخيرة التي تمت يوم الجمعة قائلة "كان القارب غير مستقر، مكتظا تماما ومنخفضا للغاية في المياه".



وأوضحت أنه كان هناك "خطر كبير للانقلاب" بسبب الأمواج ودخول المياه بداخل القارب بالفعل "كان الناس قد بدأوا يصابون بالذعر".



وكان المهاجرون قد انطلقوا من مدينة صفاقس التونسية مساء الخميس، ومعظمهم من غينيا وكوت ديفوار.