محافظ مطروح يطلق إشارة بدء ختام فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، إشارة بدء ختام فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة على أرض محافظة مطروح، خلال الفترة من 29 أبريل حتى 2 مايو.

كما رحب بجميع اللاعبين والوفود المشاركة من أقصى شمال وجنوب وشرق وغرب مصر، ومحافظات شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح.

يأتي ذلك بحضور النائب جمال الشورى، والدكتور أحمد حسان مدير الإدارة العامة للنشاط الطلاب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ووكلاء وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ياسر غنيم عميد كلية التربية الرياضية بجامعة مطروح، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وأعرب محافظ مطروح، عن شكره لاختيار محافظة مطروح لتقام عليها النسخة الرابعة من الأولمبياد الرياضي، وذلك في إطار منافسة رياضية في 12 لعبة فردية وجماعية، مع تحقيق التعارف وزيادة تبادل الخبرات والصداقة والمعرفة بين ثقافات أبناء المحافظات الحدودية، بما تتمتع به كل محافظة من تراث وهوية متميزة وبرونق خاص يمثل جزءً من الهوية المصرية، التي تكتمل بتكاملنا جميعا يد واحدة.

كما تمنى للجميع التوفيق والفوز، وتحقيق المزيد من المكاسب، وليس بحصاد الميداليات فقط ولكن أيضا بمزيد من الخبرة والمكاسب المعنوية والثقافية لمزيد من تأهيل الشباب لاجتياز كل الصعاب، وتأكيد أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

كما شهد فعاليات الافتتاح السلام الجمهوري بمصاحبة فريق الموسيقات العسكرية، ثم طابور عرض لجميع الفرق المشاركة من شباب المحافظات الحدودية، وذلك مع تواجد التأمين الطبي من مديرية الصحة بمطروح، والتقط محافظ مطروح الصور التذكارية مع جميع وفود المحافظات الحدودية المشاركة.