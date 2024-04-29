 إندونيسيا وسنغافورة تطلقان برنامجا تجريبيا لتبادل العاملين في مجال التكنولوجيا - بوابة الشروق
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إندونيسيا وسنغافورة تطلقان برنامجا تجريبيا لتبادل العاملين في مجال التكنولوجيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 7:54 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 7:54 م

أطلقت سنغافورة وإندونيسيا برنامجا تجريبيا في مجال التكنولوجيا بهدف السماح للمهنيين الشباب في مجال التكنولوجيا بالتنقل للعمل بين الدولتين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة التجارة والصناعة السنغافورية اليوم إن برنامج "تك إكس" سيسمح للعاملين في حقل التكنولوجيا بالانتقال للعمل لفترات قصيرة تصل حتى عام واحد بين البلدين، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن هذه المبادرة خلال اجتماع رئيس الوزراء السنغافوري لي هيسن لون مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مدينة بوجور بإندونيسيا.

يذكر أن سنغافورة لديها مجموعة من أكبر شركات التكنولوجيا في قارة آسيا، في حين تتطلع إلى زيادة عدد العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي ثلاث مرات إلى 15 ألف متخصص من خلال تدريب العمالة المحلية أو توظيف عمالة خارجية مدربة في هذا المجال.


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