كييف: المواطنان اللذان قتلا في جنوب ألمانيا من أفراد الجيش الأوكراني

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أفادت معلومات من العاصمة الأوكرانية كييف أن الشخصين الأوكرانيين اللذين تعرضا للطعن حتى الموت في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا على يد مدني روسي كما يتردد، كانا أعضاء بالقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الرجلين كانا في ألمانيا من أجل إعادة التأهيل الطبي بعد إصابتهما بإصابات خلال الحرب.

وطالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الدبلوماسيين بالاهتمام بهذه القضية، والحفاظ على تواصل مستمر مع الوكالات الأمنية الألمانية بحيث يتم معاقبة المشتبه به وفقا للقوة الكاملة للقانون، بحسب تقارير مساء أمس الأحد.

وكان الرجلان قد تعرضا للطعن حتى الموت في مركز للتسوق في مورناو في منطقة ابر بافاريا مساء السبت الماضي.

وبعد فترة قصيرة، ألقت الشرطة القبض على روسي / 57 عاما/.

وقدم كوليبا الشكر للسلطات الألمانية لإلقائها القبض على هذا الشخص، وفقا لمنصة يوكرانسكا برافدا الإلكترونية.

وفقا لتقارير الشرطة اليوم الاثنين، لا توجد دلالات حتى الآن على أن الجريمة مرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.