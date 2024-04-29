فالفيردي: نتطلع إلى مباراة بايرن ميونخ والحظ حالفنا أمام مانشستر سيتي

أكد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد الإسباني، أن الفريق الملكي يتطلع لمواجهة نظيره بايرن ميونخ الألماني، مشيرًا بأن الحظ خدم فريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ: «أنا متحمس، بعد الاستمتاع بالعديد من المباريات هذا الموسم، المنافسة مع ريال مدريد هي أجمل شيء على الإطلاق وحاولت تحقيق أقصى إستفادة منه».

وأضاف: «إنني أتطلع إلى مباراة الغد، أنه في دوري أبطال أوروبا تستحق جميع الفرق الاحترام وجميع المباريات معقدة للغاية، لكن لدينا الكثير من الجودة والتفاني والرغبة في اللعب، دع الناس يعرفون ذلك أيضًا».

وتابع: «إنه لشرف كبير أن ألعب إلى جانب كروس، سألعب دائمًا حيث يقولون لي، في بعض الأحيان يبعدونني عن كروس، لكن هذا يعني الاقتراب من مودريتش، هذا النادي إمتياز وأنا أستمتع به كثيرًا».

وأكمل: «مدافعينا من الطراز العالمي وقد وصلوا إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا، أحترم المدافعين ثم المهاجمين في المقدمة، أنت بحاجة إلى القليل من الحظ وإذا لم يكن الأمر كذلك».

وأتم: «فانظر أمام السيتي قبل عامين، كان من الطبيعي أن نغادر، قمنا بتخليص كرتين على خط المرمى وتأهلنا، عليك أن تستفيد منه عندما يكون لديك وأعلم أنه في بعض الأحيان يكون على الجانب الآخر».

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره بايرن ميونخ غد الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ويحتضن ملعب «أليانز أرينا» معقل البافاري، مباراة البايرن ضد الريال ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال 2024.