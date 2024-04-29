نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 9ر10% خلال الشهر الماضي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 9ر10% سنويا خلال مارس الماضي على خلفية الطلب القوي على خدمات السفر والترفيه من منصات الإنترنت.

وقالت الوزارة إن إجمالي مبيعات التجزئة عبر منصات الإنترنت الرئيسية بلغ خلال الشهر الماضي 8ر15 تريليون وون (45ر11 مليار دولار)، مقابل 2ر14 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه ارتفعت مبيعات المتاجر التقليدية بنسبة 6% خلال هذه الفترة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع عدد أيام عطلة نهاية الأسبوع، والتي بلغ إجماليها 10 أيام، بزيادة قدرها يومين عن العام الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيانات الوزارة القول إن مبيعات سلاسل السوبر ماركت زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر6% سنويا مدفوعة بزيادة الطلب على المواد الغذائية، على الرغم من انخفاض مبيعات الفئات الأخرى، مثل الأدوات الرياضية والملابس.

كما زادت المبيعات في المتاجر الكبرى بنسبة 9ر8% بقيادة الأدوات المنزلية والسلع الفاخرة المستوردة، في حين شهدت المتاجر الصغيرة زيادة في مبيعاتها بنسبة 3% خلال هذه الفترة، مع ارتفاع الطلب في جميع الفئات، من المواد الجاهزة للأكل إلى الضروريات اليومية.