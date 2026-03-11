قرقاش: العدوان الإيراني يكذب والأرقام تكشف حقيقة مختلفة

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، الأربعاء، إن «إيران تكذب حين تدّعي استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج»، مشيرًا إلى أن «أرقام الصواريخ والمسيّرات تكشف حقيقة مختلفة».

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «الهجمات تطال البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية دون اعتبار للمدنيين والأبرياء»، مشيدًا في الوقت ذاته، بـ«كفاءة القدرات الوطنية في صد هذه الهجمات الغاشمة».

وتتعرض دولة الإمارات، إلى جانب عدد من دول الخليج، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، ضمن رد طهران على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي المتواصل على إيران، حيث استهدفت الهجمات قواعد عسكرية وسفارات أمريكية، إضافة إلى مطارات وموانئ ومنشآت حيوية في المنطقة.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم، سقوط طائرتين مُسيّرتين في محيط مطار دبي الدولي، ما أسفر عن 4 إصابات لأشخاص من الجنسية الغانية والبنغلاديشية والهندية.

وذكر المكتب في بيان عبر حسابه في منصة «إكس»، أن حركة الطيران في مطار دبي الدولي لم تتعطل وهي مستمرة بصورة طبيعية دون تأثر بالحادث.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الجهات المختصة تعاملت فوراً مع الواقعة، وتم تقديم الرعاية الطبية للمصابين، مؤكداً جاهزية فرق الطوارئ والاستجابة السريعة لضمان سلامة المسافرين والعاملين في المطار والمناطق المحيطة.

وفي السياق ذاته، وجهت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث رسالة إلى السكان دعتهم فيها إلى البقاء في أماكن آمنة ومتابعة التحذيرات والمستجدات عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي قائم.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم، أن الدفاعات الجوية للدولة تصدت لهجمة صاروخية جديدة وطائرات مُسيّرة قادمة من إيران.

وأكدت أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، بالتزامن مع تصدي المقاتلات الجوية للطائرات المسيّرة والجوالة.

وقالت الوزارة إن الأنظمة الدفاعية تعمل بكفاءة عالية لاعتراض الأهداف المعادية، ضمن إجراءات حماية المجال الجوي للدولة والحفاظ على سلامة السكان والمنشآت الحيوية.

وشهدت سماء دبي اليوم تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي الإماراتي بالتزامن مع عمليات الاعتراض، في إطار الإجراءات الدفاعية الاحترازية.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الاصوات المسموعة في بعض مناطق الإمارة هي «نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة».