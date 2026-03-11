توقعات باضطراب حركة الطيران في بلجيكا مع الاستعداد لتنظيم إضرابات واسعة غدا

من المتوقع أن تشهد حركة الطيران في بلجيكا اضطرابا كبيرا، يوم غد الخميس، حيث دعت كبرى النقابات العمالية في البلاد إلى تنظيم إضرابات عامة على مستوى البلاد، احتجاجا على الإصلاحات المقترحة في نظام الرعاية الاجتماعية.

ولن تغادر أي رحلات طيران من مطار بروكسل، بينما يسعى المطار إلى إبقاء عملياته قيد التشغيل رغم الإضرابات، من أجل لسماح بوصول بعض الرحلات القادمة. وينصح المسافرون بالتحقق من حالة رحلاتهم.

وفي مطار شارلوروا، لن تغادر أي رحلات جوية أو تصل، غدا الخميس.

كما ستتأثر وسائل النقل العام والخدمات العامة الأخرى بالإضرابات التي ستعم أنحاء بلجيكا. وفي بروكسل، ستعمل الحافلات وخطوط المترو وفقا لجدول زمني مخفض السعر. وقد تتعطل خدمة جمع القمامة أيضا.

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية، بأن من المقرر أن يتم تسيير قطارات إضافية لنقل المتظاهرين إلى بروكسل للمشاركة في مظاهرة حاشدة.