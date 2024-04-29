 الجيش الأمريكي يعلن تصديه لـ5 مسيرات فوق البحر الأحمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأمريكي يعلن تصديه لـ5 مسيرات فوق البحر الأحمر

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نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 9:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 9:33 ص

قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إنها تصدت بنجاح لـ5 مسيرات فوق البحر الأحمر شكلت تهديدا لها ولسفن تجارية بالمنطقة.

وأضافت أن المسيرات مثلت تهديداً لسفن الولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية بالمنطقة.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الجمعة، إنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية مما أدى إلى تحقيق «إصابة مباشرة».

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

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