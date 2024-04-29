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أعداد جريدة الشروق
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أفغانستان تدشن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

إسلام آباد - د ب ا
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 11:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 11:13 ص

دشنت أفغانستان حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم الاثنين بهدف حماية نحو 72ر10 مليون طفل أقل من خمسة أعوام، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الأفغانية.

وسوف تشمل الحملة التي سوف تستمر أربعة أيام 31 إقليما من أقاليم البلاد الـ34 .

وقالت الوزارة إن التطعيم في أقاليم جور ودايكوندي وباميان سوف يتم لاحقا بسبب الأمطار والطقس البارد.

وقال وزير الصحة في حكومة طالبان قالاندار إيباد " بالتعاون مع شركائنا، نحن ملتزمون باستئصال شلل الأطفال من أفغانستان ". وأضاف" سوف نعمل بلا كلل ونستمر في حملات التطعيم ضد شلل الأطفال وتقديم الخدمات الصحية التكميلية لحين الوصول لهدف استئصال شلل الأطفال تماما".

وحثت الوزارة المحاضرين الدينيين وشيوخ القبائل على التعاون مع القائمين على الحملة لمكافحة شلل الأطفال.

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