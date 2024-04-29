النائب حسام الملاحي: التعليم في مصر لا يزال بخير ولكن نتطلع دائما للأفضل

قال الدكتور حسام الملاحي عضو مجلس الشيوخ: "التعليم في مصر لا يزال بخير، ولكن دائما نتطلع للأفضل، فجودة التعليم تعني الجودة في كل شيء، الجودة في الإنسان وغيره.

وأضاف الملاحي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد: "هناك جهود حثيثة لتطوير تلك المنظومة، وإننا بخير بدليل أن في زياراتي للدول المختلفة والمتقدمة عندها مشكلة في الجودة".

وأكد الملاحي، أن مشاكل التعليم لم ولن تنتهي، متابعا: "دول العالم المختلفة عندها دايما حراك في موضوع الجودة حتى تستمر في التقدم وبناء عليه هذا سجال محمود في مجلس الشيوخ".

وكانت قد استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد".