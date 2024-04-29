وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان أخر التطورات في قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد يومي 28و29 أبريل الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك في منشور لوزارة الخارجية التركية عبر منصة "إكس"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن فيدان وبلينكن بحثا أخر المستجدات في غزة والمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات.

وأكد فيدان لنظيره الأمريكي "ضرورة وقف المذبحة" في غزة بأسرع وقت والضغط على إسرائيل من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية.

كما تناول الوزيران أخر التطورات في أوكرانيا، والعلاقات التركية الأمريكية.

وتنتقد تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على غزة ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها "دولة إرهاب تنفذ سياسة إبادة جماعية كاملة ضد الفلسطينيين، بدعم عسكري ودبلوماسي غير محدود من القوى الغربية"، وشبه نتنياهو بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر والزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني، والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين.