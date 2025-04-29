 رئيس الوزراء: التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري تزداد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء: التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري تزداد

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 2:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 2:13 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «المشهد الضبابي الموجود في العالم كله انعكس على توقعات نمو الاقتصاد العالمي نحو الاتجاه السلبي».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «التوقعات للاقتصاد المصري الإيجابية تزداد»، موضحًا أن «المؤسسات الدولية عدّلت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري نحو الزيادة وليس النقصان، تقديرًا لخطوات الدولة خلال الفترة الماضية».

وأشار إلى مؤشر البطالة الذي حقق أرقامًا جيدة وانخفض إلى معدل 6.6، موضحًا أن تلك المؤشرات تؤكد أن الدولة تسير في المسار السليم في مجال التشغيل.

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