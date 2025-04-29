روسيا: أوكرانيا لم تستجب لعروض بوتين لبدء مفاوضات سلام مباشرة

قالت وكالات أنباء روسية، نقلاً عن الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لم تستجب للعديد من العروض التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات سلام مباشرة وإن التركيز الأساسي لموسكو ينصب على بدء هذه العملية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا لا تستطيع الرد على اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما دون تسوية جميع الخلافات الدقيقة، وفقا لوكالة "رويترز".

واعتبر بيسكوف إن الأولوية هي البدء في مفاوضات السلام أما شرعية زيلنسكي فمسألة ثانوية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع المتحدث باسم الكرملين: روسيا تركز على دفع الصراع في أوكرانيا نحو التسوية السلمية.



