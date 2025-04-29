رئيس أنجولا: نثمن جهود مصر لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية

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ثمن الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، الدور المصري إزاء العمل على إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية في ظل النزاع المستمر منذ 80 سنة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب العمل على إيجاد حل دائم لهذا النزاع من خلال إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح أن إقامة الدولة الفلسطينية هو قرار موجود بالفعل وتبنته دول أعضاء في الأمم المتحدة عبر قرارات جرى التوقيع عليها ومن خلال مجلس الأمن.

وجدد التأكيد على أن الحل الوحيد للنزاع هو إقامة دولة فلسطينية تعيش بجانب إسرائيل.

ولفت إلى الجهود المصرية في وضع خطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي حظيت بموافقة قمة القاهرة قبل أسابيع، وهو ما يمثل مسارًا لإرساء السلام في هذه المنطقة.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، نظيره الأنجولي و الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية التي شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تضمن جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الإقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما ناقش الجانبان آليات دعم عمل الإتحاد الإفريقي وتعزيز التكامل القاري، إلى جانب الجهود المبذولة للحفاظ على السلم والأمن في القارة الإفريقية.