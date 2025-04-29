 إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار شمال ستوكهولم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار شمال ستوكهولم

وكالات
نشر في: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 8:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 8:03 م

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار وقع في وسط مدينة أوبسالا، شمال العاصمة ستوكهولم.
وقالت الشرطة، في بيان، إنه تم "العثور على عدة أشخاص في أوبسالا مصابين بجروح تشير إلى إطلاق نار، وذلك بعد سماع دوي قوي في المدينة"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.
وأضافت أنها "تلقت بلاغات من مواطنين أفادوا بسماع دوي قوي، أشبه بإطلاق نار، في وسط المدينة".
ولم تعلن السلطات بعد عن عدد المصابين أو مدى خطورة الإصابات، فيما أكدت الشرطة أنها طوقت منطقة واسعة وأن عدة إجراءات جارية في موقع الحادث للتحقق مما حدث.

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