رئيس وزراء اليابان يزور الفلبين لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة التهديدات الصينية

من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشِبا إلى الفلبين اليوم الثلاثاء في محاولة لتعزيز التحالف بين البلدين في مواجهة التهديدات المتزايدة من الصين في المنطقة.

وسيلتقي إيشِبا بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في مانيلا اليوم الثلاثاء في بداية زيارته التي ستستمر يومين. ومن المتوقع أن تركز محادثاتهما على التصرفات العدوانية للصين في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي المتنازع عليه، بالإضافة إلى تأكيد التزامهما بالتحالف الثلاثي مع الولايات المتحدة، كما ستتطرق المحادثات إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بحسب مسؤولين.

ومن المتوقع أن يبدأ المسؤولون اليابانيون والفلبينيون هذا العام مفاوضات بشأن اتفاقين دفاعيين، بما في ذلك اتفاق لوجستي دفاعي مقترح يسمح بتوفير الغذاء والوقود والاحتياجات الأخرى عندما تزور القوات اليابانية الفلبين للتدريب المشترك بموجب اتفاق دفاعي كبير تم توقيعه العام الماضي ومن المتوقع أن يصادق عليه البرلمان الياباني.

ويتعلق الاتفاق الآخر المقترح بأمن المعلومات الدفاعية والعسكرية السرية التي قد تتقاسمها اليابان والفلبين. ومن المتوقع أيضا أن تبدأ المحادثات حول هذا الاتفاق هذا العام، وفقا لمسؤولين يابانيين وفلبينيين.

وقال إيشِبا في مؤتمر صحفي في طوكيو خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل انطلاقه في رحلة إلى فيتنام والفلبين: "في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، حاولت الصين أحاديا تغيير الوضع القائم بالقوة". وأضاف: "أنوي تعزيز تعاوننا في مجال الأمن بشكل أكبر".