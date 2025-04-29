ماركا: أنشيلوتي يتوصل لاتفاق لتدريب منتخب البرازيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن توصل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لاتفاق مع التحاد البرازيلي لكرة القدم.

وأشار ماركا إلى أن الاتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي نهائي ويتبقى فقط توقيع العقد ليصبح المدرب الجديد لمنتخب البرازيل.

وقد يقود أنشيلوتي المنتخب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة بشهر يونيو عقب نهاية الموسم مباشرة.

وأشارت عدة تقارير إلى أن أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد بالتراضي بعد نهاية الموسم الحالي ولن يقود الفريق خلال كأس العالم للأندية.

وفقا لماركا فإن رئيس الاتحاد البرازيلي قد أرسل مبعوثا لإسبانيا من أجل إقناع أنشيلوتي.