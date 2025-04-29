 بعد حادث الموكب.. طرد مشبوه يثير خوف نتنياهو والأمن الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد حادث الموكب.. طرد مشبوه يثير خوف نتنياهو والأمن الإسرائيلي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 9:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 9:34 م

أفادت تقارير إسرائيلية بوصول ما وصفته بـ"طرد مشبوه" إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، فيما توجّه للموقع خبراء متفجّرات، قبل أن يتمّ التاكيد لاحقا، أن الطرد عاديّ، وما مِن خشية من أيّ حدث.


**ماذا حدث؟


أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأنّ "طردا مشبوها، وصل إلى مكتب رئيس الحكومة، قبل قليل"، مشيرا إلى أنه "يتم فحصه من قبل الأجهزة الأمنية"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.
ونقل "واللا" عن مصادر حكوميّة قولها إنه "تم اتخاذ إجراءات المواد الخطرة التي يتم اتباعها، عند وصول أي ظرف مشبوه، والتي تتضمّن إرسال خبراء متفجرات، لفحص الظرف، وإغلاق مداخل المكتب".
وفي وقت سابق، تعرّض موكب نتنياهو لحادث طرق في القدس المحتلة، بدون أن يُصَب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وأشارت تقارير الإسرائيلية إلى أن "إحدى مركبات الموكب، اصطدمت بدراجة نارية قرب مكتب نتنياهو بالقدس"؛ وذكرت أن حادث الطرق، لم يسفر عن إصابة أشخاص. وفتحت الشرطة تحقيقا بأسباب الحادث.

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