الصحة: علقنا نشاط 14 ألف منشأة غذائية خلال الربع الأول من العام

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على إعادة فتح 25 فرعا من سلسلة «بلبن» والمنشآت التابعة لها، وذلك بعد الوفاء بالاشتراطات الصحية المطلوبة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر«ON E» إن الوزارة تطبق «خطة مستدامة» يجري متابعتها بشكل دوري للتعامل مع محال بيع الأغذية، التي تخضع للرقابة بشكل واضح من خلال هيئة سلامة الغذاء، ووزارة الصحة لمراجعة الاشتراطات الصحية للعاملين.

وأضاف أن مصانع إنتاج الأغذية تخضع أيضا لرقابة هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة، مؤكدا أن «إجراءات المراجعة تتم بشكل دوري».

وكشف عن حجم الجهود الرقابية خلال الفترة الماضية، قائلا: «خلال الربع الأول من 2025، مررنا على 60 ألف منشأة تقدم المنتجات الغذائية، وقمنا بتعليق نشاط 14 ألف منشأة منها»، مضيفا أن «العملية ديناميكية ومتحركة؛ قد نزور مكانا نجد لديه قصورا في الاشتراطات فنعلق النشاط، وفي الشهر التالي يصحح الوضع فيستأنف النشاط».

وشدد على حرص الدولة على تمكين الاستثمار والتصنيع مع ضمان جودة وسلامة المنتج، مؤكدا أن «الأصل في الاستثمار هو الصحة».

وأشار إلى صدور توجيهات رئاسية بعدم التفريط في أي من مكونات الحياة الكريمة للمواطن المصري.