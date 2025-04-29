عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بلقائه بنظيره الأنجولي جواو لورينسو، فى زيارته إلى بلده الثانى مصر، متمنيًا له وللوفد المرافق له إقامة طيبة وزيارة مثمرة.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيارة تؤكد العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط مصر وأنجولا والتي تعود جذورها إلى ستينيات القرن الماضي.

وأوضح أن هذه العلاقات شكلت أساسًا قويًا، لشراكة بناءة تعتز بها مصر، لافتًا إلى أنه سيتم الاحتفال في شهر نوفمبر المقبل بمرور ٥٠ عاما على إقامة العلاقات بين البلدين.

ولفت الرئيس إلى أنه عقد مع الرئيس الأنجولي جلسة مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة، عكست تطابقا فى الرؤى، وإرادة سياسية مشتركة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وشدد على أهمية ذلك الإسهام في تعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين، وخدمة مصالح الشعبين.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، نظيره الأنجولي و الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية التي شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تضمن جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الإقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما ناقش الجانبان آليات دعم عمل الإتحاد الإفريقي وتعزيز التكامل القاري، إلى جانب الجهود المبذولة للحفاظ على السلم والأمن في القارة الإفريقية.

وشهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.