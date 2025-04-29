لاعب لايبزيج: لن نسمح باحتفال بايرن ميونخ على أرضنا

أكد ديفيد راوم، لاعب وسط لايبزيج، أن فريقه سيبذل كل ما بوسعه لمنع بايرن ميونخ من حسم لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) على ملعب فريقه عبر مواجهة الفريقين السبت المقبل.

ويتفوق النادي البافاري بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن، وسيحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم حال فوزه على لايبزيج السبت المقبل.

وقال راوم اليوم الثلاثاء: "الجميع ينبغي أن يكون لديه فكرة أننا سنبذل قصارى جهدنا في تلك المباراة ولن نسمح لبايرن بالاحتفال في غرف خلع الملابس الخاصة بنا".

وأكد راوم أن جوشوا كيميتش زميله في منتخب ألمانيا ونجم بايرن ميونخ "يأتي كقائد مع فريقه إلى لايبزيج في وضعية جيدة للغاية".

وأضاف "ببساطة أريد أن أفسد احتفال كيميتش".

ويقاتل لايبزيج لحصد نقاط مباراته أمام بايرن من أجل تعزيز فرصته في التواجد ضمن المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل حاليا المركز الخامس بفارق نقطتين عن فرايبورج الرابع، بعد التعادل مع هولشتاين كيل المتعثر 1 /1 ثم الخسارة الموجعة على ملعب آينتراخت فرانكفورت 0/ 4.