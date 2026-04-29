توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي العاصمة ويونينتونو الإيطالية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الاتصالات

شهدت العاصمة الإيطالية روما توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة العاصمة وجامعة يونينتونو Uninettuno، المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز المسار الأكاديمي في مجالات العلوم الحديثة، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

جرت مراسم التوقيع بمقر السفارة المصرية في روما، بحضور السفير بسام راضي، حيث وقّع الاتفاقية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والدكتورة ماريا أماتا جاريتو، رئيسة جامعة يونينتونو Uninettuno، وذلك وسط حضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الجانبين.

وأكد السفير بسام راضي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع آفاق التعاون مع الجامعات الأوروبية المتقدمة، بما يسهم في نقل أحدث الخبرات والمعارف إلى الجامعات المصرية، خاصة في مجالات هندسة الاتصالات والحاسبات والذكاء الاصطناعي وهندسة الميكاترونيات وتقنيات التعلم عن بُعد والتعليم الهجين. وأضاف أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لإعداد كوادر مصرية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي، بما يواكب متطلبات المستقبل ويوفر فرص عمل نوعية بعوائد اقتصادية متميزة.

من جانبه، أشاد الدكتور السيد قنديل بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر وإيطاليا، وتسهم في فتح آفاق أوسع للتبادل العلمي والبحثي، فضلًا عن توفير فرص للمنح الدراسية والتمويل، ليس فقط مع الجانب الإيطالي، بل مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام. كما ثمّن الدور الحيوي الذي قامت به السفارة المصرية في روما في دعم وإنجاح هذا التعاون.

وفي السياق ذاته، أعربت الدكتورة ماريا أماتا جاريتو عن اعتزازها بهذه الشراكة مع مصر، مشيرة إلى ما تتمتع به من استقرار وتوافق ثقافي مع إيطاليا، خاصة في المجالات العلمية والتكنولوجية. وأبدت تطلعها لزيارة مصر قريبًا لبحث إنشاء مركز متطور للتدريب وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة العاصمة، بما يعزز من فرص التعلم والتدريب والبحث العلمي والتطوير المشترك.

وضمّ الوفد المصري الدكتور السيد إبراهيم قنديل – رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود المسلاوي – عميد كلية الهندسة، الدكتور احمد مصطفى عبدالحليم – وكيل كلية الهندسة، الدكتور أحمد صلاح الدين محمد علي – رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة، الدكتور هشام محمود ظريف بدر – منسق برنامج الاتصالات والحاسبات بكلية الهندسة، والدكتورة رؤى إبراهيم محمد مبارك – المدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة، والدكتورة هدير أحمد حسن حسين – المدرس بقسم هندسة الحاسبات والنظم بكلية الهندسة، والطالب عمر أحمد رشاد محمود.

فيما ضمّ الجانب الإيطالي: الدكتورة ماريا أماتا جاريتو – رئيسة الجامعة، الدكتور كليمنتي تشيزارانو – رئيس قسم الرياضيات ومنسق برنامج الدكتوراه في الهندسة، والدكتور نيكولا بارلوتي – مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور إلبيدو رومانو – نائب عميد كلية الهندسة، الدكتور داريو أسانتي – نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي، الدكتور فيديريكو أكورو – كلية الهندسة، والأستاذ الدكتور إيمانويل بريينتسا – كلية التراث الثقافي.

وفي هذا السياق، لعبت كلية الهندسة دورًا محوريًا في التنسيق والإعداد لهذه الاتفاقية، بقيادة الدكتور محمود محمد عطية المسلاوي – عميد الكلية، حيث تولّت الكلية إدارة التواصل الأكاديمي والفني مع الجانب الإيطالي، والعمل على مواءمة مجالات التعاون المقترحة بما يتوافق مع التخصصات الحديثة واحتياجات سوق العمل، إلى جانب الإسهام في بلورة الرؤية المشتركة للبرامج العلمية والتدريبية المزمع تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء شراكات فعالة تسهم في تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل العالمي.