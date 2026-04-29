المجلس العربي للاختصاصات الصحية يوقع مذكرة تعاون لتحديث منظومة التعليم والتدريب في مجال طب وجراحة العيون

أبرم المجلس العربي للاختصاصات الصحية مذكرة تفاهم تاريخية مع المؤسسة العالمية لطب العيون، وذلك خلال مراسم توقيع عُقدت بمقر المجلس في القاهرة، لتدشّن مرحلة جديدة من التعاون الدولي الهادف إلى تحديث منظومة التعليم والتدريب الطبي في مجال طب وجراحة العيون، وفق أرفع المعايير الدولية المعتمدة.

وتأتي هذه الاتفاقية لتعكس رؤية المجلس العربي في بناء جسور تعاون عابرة للقارات مع كبرى المؤسسات العلمية، حيث تهدف الشراكة بشكل مباشر إلى تطوير المناهج التعليمية بما يواكب القفزات التقنية المتسارعة في طب العيون، إلى جانب تحديث أساليب التدريب والامتحانات، بما يضمن تخريج أطباء يمتلكون كفاءة مهنية تضاهي نظراءهم في أرقى المراكز الطبية العالمية.

كما تهدف الشراكة إلى تعزيز التنمية المهنية المستمرة من خلال برامج تدريبية متطورة تسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في الوطن العربي.

وشهدت مراسم التوقيع حضورا لافتا من قادة العمل الطبي والأكاديمي، يتقدمهم الدكتور عادل العدوي، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية ووزير الصحة المصري الأسبق، وديفيد بيوت، رئيس المؤسسة العالمية لطب العيون.

كما ضم الحضور من جانب المجلس العربي كلاً من الدكتور عصام الطوخي، مدير إدارة التدريب، والدكتور أحمد التاودي، مدير مكتب القاهرة، والدكتور أحمد عثمان، رئيس لجنة التطوير المهني المستمر.

وعبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"، شارك في هذا الحدث النوعي كل من الدكتور عمر الرواس، الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والدكتورة يسرا حدة، رئيس المجلس العلمي لاختصاص طب وجراحة العيون، تأكيداً على الأهمية الكبرى التي يوليها المجلس لهذه الشراكة.

ويُعد هذا التعاون الجديد بمثابة شهادة ثقة دولية في الدور الذي يلعبه المجلس العربي كمرجعية إقليمية رائدة، فمن خلال دمج الخبرات العالمية للمؤسسة العالمية لطب العيون مع البنية الأكاديمية الراسخة للمجلس، يسعى الطرفان إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى جودة التدريب الطبي، بما يضمن وصول اختصاصي طب العيون العرب إلى أعلى مستويات التميز الأكاديمي والمهني.

وتأتي هذه الشراكة لتؤكد أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية مستمر في مسيرته كقوة دافعة لرفع كفاءة النظم الصحية العربية، واضعاً نصب عينيه مصلحة الطبيب والمريض العربي في آن واحد.