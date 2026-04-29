تراجع أرباح مرسيدس بحوالي 17% في الربع الأول من 2026

تراجعت أرباح شركة "مرسيدس-بنز" الألمانية للسيارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 2ر17%.

وأفادت الشركة في مقرها بمدينة شتوتجارت اليوم الأربعاء بأن صافي أرباحها انخفض مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي من 73ر1 مليار يورو إلى 43ر1 مليار يورو.

وبذلك يكون التراجع أقل حدة مقارنة بالفترة الأخيرة، إلا أن الشركة المدرجة في مؤشر "داكس" الرائد في البورصة الألمانية تنطلق أيضا من مستوى منخفض نسبيا، حيث كان الربع الأول من عام 2025 ضعيفا، عندما سجل صافي الأرباح تراجعا بنسبة 43% بعد عام سابق كان أضعف بالفعل.

كما انخفضت الأرباح التشغيلية في الربع الأول من هذا العام بنسبة 8ر16% من نحو 3ر2 مليار يورو إلى 9ر1 مليار يورو، بينما تراجعت الإيرادات بشكل طفيف بنحو 5% لتصل إلى 6ر31 مليار يورو.

وذكرت الشركة أنها حققت "أداء تشغيليا قويا" في الربع الأول، مشيرة إلى أن المؤشرات الرئيسية جاءت متماشية مع التوقعات السنوية. ونقل البيان عن المدير المالي هارالد فيلهلم قوله إن النتائج تؤكد أن مرسيدس تسير على المسار الصحيح لتحقيق توقعات العام، وأضاف: "الطلب القوي على منتجاتنا الجديدة ودفاتر الطلبات الممتلئة بشكل جيد تشكل أساسا متينا لمزيد من الزخم في النصف الثاني من العام".

وتسبب تراجع ملحوظ في السوق الصينية في انخفاض المبيعات لدى مرسيدس خلال الربع الأول من هذا العام، حيث تراجعت مبيعات سيارات الأفراد إجمالا بنسبة 6% لتصل إلى 419 ألفا و400 سيارة.

وتعاني الشركة منذ فترة من تراجعات في الأداء، سواء في المبيعات أو الأرباح أو الإيرادات؛ ففي عام 2025 تراجعت الأرباح إلى ما يقارب النصف من 4ر10 مليار يورو إلى 3ر5 مليار يورو. وأشارت الشركة إلى أن الرسوم الجمركية وتأثيرات أسعار الصرف السلبية والمنافسة الشديدة في الصين أثرت على النتائج. كما كانت الأعمال في عام 2024 ضعيفة بالفعل، ما دفع الشركة إلى إطلاق برنامج تقشف، إلى جانب طرح العديد من الطرازات الجديدة في الأسواق بهدف تنشيط الأعمال مجددا.