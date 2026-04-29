الاحتلال يستهدف مسعفا أثناء تأديته لواجبه الإنساني شمال غزة

استشهد مسعف فلسطيني وأصيبت مواطنة، اليوم الأربعاء، بقصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «وفا»، أفادت مصادر طبية، باستشهاد المسعف إبراهيم صقر، جراء غارة للاحتلال قرب دوار التوام شمال غرب قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية ومحلية أن الطيران الحربي استهدف صقر أثناء تأديته لواجبه الإنساني في المنطقة، مما أدى إلى ارتقائه على الفور، لينضم إلى قائمة الشهداء من الكوادر الطبية والإسعافية الذين قضوا بنيران الاحتلال على مدار العدوان.

وعقب الاستهداف، تم نقل جثمان الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إذ احتشد زملاؤه من الطواقم الطبية والمواطنون لتشييعه.

وتأتي هذه الجريمة في ظل استهداف ممنهج ومباشر لطواقم الإسعاف والدفاع المدني في مناطق شمال القطاع، بهدف شل حركة الإنقاذ ومنع وصول المساعدات الطبية للمصابين والجرحى في المناطق التي تتعرض للقصف العنيف والمستمر.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 شهداء، و7 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 823 شهيدًا، و2308 إصابات، و763 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و599 شهيدًا، و172 ألفًا و411 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.