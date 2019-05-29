اتحاد النقل الجوي الدولي: من غير المرجح عودة طائرة بوينج ماكس 737 للخدمة قريبا

قال اتحاد النقل الجوي الدولي اليوم الأربعاء إنه من غير المرجح عودة طائرة بوينج ماكس 737 للخدمة خلال الأشهر المقبلة.

وكان عدد من دول العالم قد علق استخدام الطائرة، الأكثر مبيعا لدى شركة بوينج، عقب وقوع حادثين للطائرة في إندونيسيا وإثيوبيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المدير التنفيذي لاتحاد النقل الجوي ألكسندر دي جونياك قال للصحفيين اليوم إنه أمام الطائرة ماكس 737 ما لايقل عن 10 إلى 12 أسبوعا للعودة للخدمة.

وأضاف" نحن نعد لعقد اجتماع بين الجهات المنظمة والشركة المصنعة للطائرة والجهات المشغلة لتقييم الموقف... لكن أمر عودة الطائرة للعمل ليس في أيدينا، إنما في أيدي الجهات المنظمة".

ويشار إلى أن اتحاد النقل الجوي يمثل نحو 290 شركة طيران، أي أكثر من 80% من إجمالي حركة الطيران، كما أنه يعقد اجتماعه السنوي في سول خلال الأيام المقبل.

وكانت إندونيسيا، أحد أكبر أسواق الطائرة بوينج ماكس 737، قد أشارت إلى أنها ربما لن تستخدم الطائرة حتى العام المقبل.