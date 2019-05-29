مقتل قرابة 20 شخصا وإصابة عشرات آخرين في حادث حافلة بالمكسيك

أفادت وسائل إعلام محلية في المكسيك اليوم الأربعاء، سقوط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح جراء حادث حافلة عنيف وقع في شرق البلاد.

وأوضحت هذه الوسائل أن الحافلة اصطدمت بشاحنة في أحد الطرق المنحنية بولاية فيراكروز ما تسبب في مقتل ما يتراوح بين 14 إلى 20 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

من جانبها، أكدت هيئة الدفاع المدني وقوع الحادث لكنه لم يعلن عن عدد دقيق للضحايا.

وعرضت محطة (تليفيزيا) صورا أظهرت انقلاب الحافلة على جانبها واشتعال النيران فيها، وهرعت قوات الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث وتم إغلاق الطريق الريفي أمام حركة السيارات.