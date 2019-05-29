ترامب: كنت أدافع عن بايدن عند اقتباس وصفه بـ«شخص منخفض الذكاء»

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه كان يدافع عن المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، عندما استشهد بتصريح لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وصف بايدن فيه بأنه "شخص منخفض الذكاء".

وكتب ترامب في تغريدة عبر تويتر يقول: "حقيقة، كنت أدافع عن جو بايدن عندما كنت على أرض أجنبية، لقد وصفه كيم جونج أون بأنه شخص منخفض الذكاء والعديد من الأشياء الأخرى".

وتعرض ترامب لانتقادات شديدة بعدما أهان بايدن أثناء زيارته اليابان، حيث قال معلقون إن الرئيس فشل في الالتزام بقاعدة مفادها أن السياسة الأمريكية، يجب أن تترك إلى الداخل من قبل المسؤولين الأمريكيين عندما يكونون في الخارج.

وقال ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الاثنين الماضي، "أدلى كيم جونج أون بتصريح مفاده أن جو بايدن شخص يعاني من انخفاض معدل الذكاء، إنه على الأرجح يعتمد على سجله".