أنقرة تخطط لجعل «الوطية» الليبية قاعدة دائمة للجيش التركي

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صحيفة: الوطية ستكون نقطة بداية توسع الغزو التركي في ليبيا

كشفت مصادر تركية وليبية أن القوات الجوية التركية تخطط للتمركز في قاعدة "الوطية" ذات الأهمية الاستراتيجية غربي ليبيا، تحت ذريعة زيادة مستوى الدعم المقدم لما يسمى حكومة الوفاق وذلك ليتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من بسط نفوذ قواته باتجاه مناطق أخرى من ليبيا من المتوقع أن يطالها الغزو التركي.

ووفقا لصحيفة "أحوال" التركية فإن عين أنقرة انصبت على الاستحواذ على قاعدة الوطية الاستراتيجية لتكون قاعدة دائمة للجيش التركي تضاف لقواعده في قطر والصومال وغيرها.

وقال الصحفي التركي تشيتينار تشيتين، بصحيفة "خبر تُرك"، إن هناك استعدادات لدى القوات التركية لنشر طائرات بدون طيار ومقاتلات من طراز إف-16 في قاعدة الوطية بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

وأوضح الكاتب التركي أن تمركز القوات الجوية التركية في القاعدة المذكورة، يمكن تنفيذه بموجب مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية تركيا وليبيا.

وشدّد على أن أنقرة لا تفكر أبدًا بالانسحاب من ليبيا مهما كان الثمن، ولذلك تعمل على تأسيس مركز تنسيق عسكري في قاعدة الوطية يمكنها من استخدامها للرد على استهداف مصالحها بالمنطقة.

ولفت الصحفي التركي إلى أن تركيا قامت الأسبوع الماضي بشحن منظومة للدفاع الجوي والتشويش من طراز "هوك" إلى ليبيا.

ويتوقع مراقبون أن يستخدم اردوغان سلاح الطيران لشن عملية عسكرية على مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، التي تحتل أهمية استراتيجية.

وتسعى تركيا لتحويل القاعدة الجوية إلى منطقة محصنة لطائراتها، بعيدا عن مدى صواريخ جراد، التي تقصف بها قوات الجيش الليبي مطار معيتيقة بطرابلس وان تكون نقطة انطلاق لضرب ترهونة وقرى الجبل الغربي الخاضعة للجيش الوطني الليبي.

والهدف يتسع أيضا لاستهداف الطيران التركي لخطوط الإمداد جنوب مدينة بني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس).