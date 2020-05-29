مبادرة «ونس الكتب» تمنح 1000 كتاب هدايا للفائزين في معتكف القراءة

احتفلت مبادرة «ونس الكتب»، عبر صفحتها الرسمية، بتكريم عشرات الفائزين بتحدي معتكف القراءة العربي، الذي بدأ خلال شهر إبريل الماضي، للمنافسة على قراءة 10 كتب في شهر واحد وتقديم ملخصات ومناقشات لهذه الكتب.

شارك في تحدي القراءة، مئات الشباب من مصر و11 دولة عربية، وتم تكريم ما يقرب من 100 فائز بمجموعات كتب وبعض الهدايا تشجيعا لهم على مواصلة القراءة الفعالة خاصة في ظل أجواء العزل الاجتماعي.

وقال باسم الجنوبي "مدير مبادرة ونس الكتب"، أن المبادرة تهدف لجعل عادة القراءة من أنشطة البيت المصري والعربي الضرورية، لفض الإشتباك بين الأجيال وصناعة الترابط الأسري الذي يمكن إعادته مرة أخرى بالنقاش حول الكتب والمعرفة خاصة في ظل أوقات المكوث في المنزل.

وأضاف الجنوبي أن القراءة يمكنها أن تكون وقاية وشفاء لكثير من الأمراض الاجتماعية والنفسية التي انتشرت في العالم أجمع، وأن الكتب تحتوي على سعادة وبهجة فوق تخيل من لايعرفها وهذا ما تحاول مبادرة ونس الكتب التعريف به.

جدير بالذكر أن مبادرة "ونس الكتب"، كانت قد أطلقت تحدي مستمر للقراءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستضافت عدد من المؤلفين والكتاب في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية.