سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مواعيد مباريات ربع ونصف ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك اليوم الجمعة.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت أمس الخميس، أن 17 يونيو هو الموعد المبدئي لعودة البريميرليج مرة أخرى، علما بأنه توقفت المسابقات بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19" منذ مارس الماضي.

وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيانه أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن الملاعب التي ستقام عليها مباريات الكأس.

وجاءت مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي على النحو التالي:

مواجهات ربع النهائي أيام 27 - 28 يونيو

مواجهات نصف النهائي أيام 11 - 12 يوليو

والمباراة النهائية تقام في الأول من أغسطس.

وتأتي مباريات ربع نهائي البطولة بين كل من:

ليستر سيتي × تشيلسي

نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي

شيفيلد يونايتد × آرسنال

نوريتش سيتي × مانشستر يونايتد