اعترف محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد الزمالك، بتخوفه من ارتفاع حالات الإصابات في مصر بفيروس كورونا، وذلك في ظل المساعي على الحد من انتشار الوباء، وتفكير الحكومة في إعادة الحياة لطبيعتها مرة أخرى بعد أسبوعين من نهاية عيد الفطر المبارك.

وقال شيكابالا خلال مداخلته الهاتفية على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" بالطبع الجميع متخوف من عودة النشاط الكروي في ظل ارتفاع اعداد الإصابات بفيروس كورونا، بالتأكيد أصحاب القرار حريصون على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ولكن يظل القلق ينتاب الجميع".

وأضاف الفهد الأسمر:" ولنفترض أننا قمنا في مصر بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثلما يحدث في ألمانيا بعد عودة الدوري هناك، بالكشف على اللاعبين والمدربين والإداريين، ولكن الأزمة تكمن في أن هؤلاء يذهبون بعد ذلك لأسرهم ولا نعرف يخالطون من بعد عودتهم لمنازلهم، الموقف في ألمانيا مغاير تمامًا خاصة وأن ما يتبقى على نهاية المسابقة 8 مباريات، ولكن الدوري الممتاز لا يزال أمامنا أكثر من 16 مباراة".

وأكمل:" تابعت مباريات الدوري الألماني التي انطلقت من اسبوعين، شعرت بالطبع بوجود فارق كبير بعد وباء كورونا، اللاعبين بعاد بشكل كبير عن لياقتهم البدنية، بالاضافة لغياب متعة كرة القدم بسبب إقامة المباريات بدون الجماهير، الوضع غريب للغاية، وملامح اللاعبين تؤكد ذلك".

وأتم:" إذا تم اتخاذ قرار عودة الدوري، يجب أن يحصل اللاعبين على فترة لا تقل من 3 إلى 4 أسابيع حتى يتمكنوا من استعادة لياقتهم البدنية، لأن غير ذلك يعرضنا للإصابات بقوة".