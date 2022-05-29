 الطيران العراقي يقتل 3 إرهابيين ضمن قاطع عمليات ديالى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الطيران العراقي يقتل 3 إرهابيين ضمن قاطع عمليات ديالى

د ب أ
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 10:10 ص | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 10:10 ص

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأحد، بمقتل 3 إرهابيين، في ضربتين جويتين نفذتهما طائرات عراقية، وذلك ضمن قاطع عمليات ديالى.

وأوضحت الخلية أن طائرات إف-16 عراقية نفذت ضربتين أسفرتا عن قتل 3 إرهابيين، وجرح آخر وتدمير كهف في منطقة زرلوك بجبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، وذلك وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

ولفتت الخلية إلى أن القوات الأمنية عازمة على مواصلة العمليات النوعية والاستباقية ضد من تبقى من "العناصر الإرهابية".

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