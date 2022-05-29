 الجزائر تُسجل 3 إصابات جديدة بكورونا في 24 ساعة - بوابة الشروق
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الجزائر تُسجل 3 إصابات جديدة بكورونا في 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 8:11 ص | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 8:11 ص

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى ٢٦٥ ألفا و٨٧٣ حالة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم/السبت/، أن العدد الإجمالي للذين تماثلوا للشفاء بلغ ١٧٨ ألفا و٤٠٧ أشخاص، وأنه لم يتم إحصاء أي حالة وفاة بفيروس كورونا، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.
وشدد الوزارة على المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.


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