روسيا تمدد حظر الطيران بجنوب ووسط البلاد حتى 6 يونيو المقبل

أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، بتمديد القيود المفروضة على استخدام الطائرات في مطارات بجنوب ووسط روسيا، حتى 6 يونيو المقبل، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وجاء في بيان صدر عن الوكالة: «تم تمديد نظام حظر الطيران المؤقت في 11 مطارا روسيا، حتى الساعة 03:45 بتوقيت موسكو من يوم 6 يونيو المقبل».

ويشمل هذا الحظر الذي تم إدخاله في 24 فبراير الماضي، المطارات في مدن أنابا، وبيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وغيلينجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على نهر الدون، وسيمفيروبول، ويليستا.

وتعمل كل المطارات الروسية الأخرى بنظامها العادي.

وفرضت موسكو قيودًا على الرحلات الجوية منذ 24 فبراير، عندما شنت روسيا ما تطلق عليه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.

وفي نهاية أبريل، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة بتزويد المطارات وشركات الطيران بالإعانات المالية؛ للتعويض عن تكاليف الرحلات الجوية الملغاة.